Путин: Россия желает народу Сирии преодолеть все нынешние вызовы
Президент России Владимир Путин пожелал народу Сирии преодолеть все трудности, связанные с текущим переходным периодом. Глава РФ отметил, что Москва выступает за урегулирование ситуации в арабской республике.
«Мы искренне желаем, чтобы сирийский народ успешно преодолел все возникающие вызовы, связанные с нынешним переходным периодом», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Москве.
Российский лидер добавил, что РФ остаётся приверженной комплексному урегулированию в Сирии. При этом процесс должен происходить на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государства. По словам Путина, Россия готова продолжать оказывать Сирии помощь в вопросах нормализации ситуации, оказания неотложной гуманитарной помощи и запуска полного восстановления после конфликта.
Также глава государства подчеркнул, что только жители Сирии должны определять своё будущее — путём инклюзивного диалога.
Напомним, что ситуация в Сирии обострилась после того, как вооружённая оппозиция начала масштабное наступление и взяла Дамаск. Президент страны Башар Асад был вынужден оставить свой пост и уехать из страны вместе с семьёй, запросив убежище в РФ. Владимир Путин лично отдал распоряжение о приёме Асада и его близких. Тем временем новые власти Сирии хотят продолжения присутствия РФ, однако пока о каких-либо конкретных шагах в этом направлении не сообщалось.
Life.ru