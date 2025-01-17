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17 января, 14:57

Путин: Россия желает народу Сирии преодолеть все нынешние вызовы

Президент России Владимир Путин пожелал народу Сирии преодолеть все трудности, связанные с текущим переходным периодом. Глава РФ отметил, что Москва выступает за урегулирование ситуации в арабской республике.

«Мы искренне желаем, чтобы сирийский народ успешно преодолел все возникающие вызовы, связанные с нынешним переходным периодом», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Москве.

Российский лидер добавил, что РФ остаётся приверженной комплексному урегулированию в Сирии. При этом процесс должен происходить на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государства. По словам Путина, Россия готова продолжать оказывать Сирии помощь в вопросах нормализации ситуации, оказания неотложной гуманитарной помощи и запуска полного восстановления после конфликта.

Также глава государства подчеркнул, что только жители Сирии должны определять своё будущее — путём инклюзивного диалога.

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Напомним, что ситуация в Сирии обострилась после того, как вооружённая оппозиция начала масштабное наступление и взяла Дамаск. Президент страны Башар Асад был вынужден оставить свой пост и уехать из страны вместе с семьёй, запросив убежище в РФ. Владимир Путин лично отдал распоряжение о приёме Асада и его близких. Тем временем новые власти Сирии хотят продолжения присутствия РФ, однако пока о каких-либо конкретных шагах в этом направлении не сообщалось.

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Life.ru

Никита Никонов
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