Путин: Россия желает народу Сирии преодолеть все нынешние вызовы

Президент России Владимир Путин пожелал народу Сирии преодолеть все трудности, связанные с текущим переходным периодом. Глава РФ отметил, что Москва выступает за урегулирование ситуации в арабской республике.

«Мы искренне желаем, чтобы сирийский народ успешно преодолел все возникающие вызовы, связанные с нынешним переходным периодом», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Москве.

Российский лидер добавил, что РФ остаётся приверженной комплексному урегулированию в Сирии. При этом процесс должен происходить на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государства. По словам Путина, Россия готова продолжать оказывать Сирии помощь в вопросах нормализации ситуации, оказания неотложной гуманитарной помощи и запуска полного восстановления после конфликта.