Эрдоган примет в Анкаре главу переходного правительства Сирии по важному вопросу
Reuters: Эрдоган и аш-Шараа обсудят создание турецких авиабаз в Сирии
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа встретятся сегодня в Анкаре, чтобы обсудить возможность создания турецких авиабаз на территории Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на осведомлённые источники.
По имеющимся данным, на переговорах будет обсужден совместный оборонный пакт, который предполагает создание турецких баз в центральной Сирии и обучение новой сирийской армии. Четыре источника, знакомые с ситуацией, подтвердили эту информацию.
Согласно информации от регионального разведчика, представителя сирийской службы безопасности и другого источника из Дамаска, обсуждение сосредоточится на строительстве двух турецких баз в обширном пустынном районе на востоке Сирии, известном как Бадия. Как ранее сообщала проправительственная газета Türkiye, Анкара планирует разместить истребители F-16 на этих базах.
Напомним, что в конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные силы начали крупное наступление на позиции сирийской армии. В результате 8 декабря они вошли в Дамаск, и Башар Асад покинул пост президента. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший правительство спасения в провинции Идлиб, был назначен главой сирийского кабинета министров переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.