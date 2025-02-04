Эрдоган примет в Анкаре главу переходного правительства Сирии по важному вопросу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа встретятся сегодня в Анкаре, чтобы обсудить возможность создания турецких авиабаз на территории Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на осведомлённые источники.

По имеющимся данным, на переговорах будет обсужден совместный оборонный пакт, который предполагает создание турецких баз в центральной Сирии и обучение новой сирийской армии. Четыре источника, знакомые с ситуацией, подтвердили эту информацию.