Российская делегация прибыла в Дамаск впервые после свержения Башара Асада
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Российская делегация, в состав которой входят заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев, осуществила свой первый официальный визит в Дамаск после смены власти в стране.
Как уточняют наши коллеги из ТАСС, этот визит стал первым после того, как террористические группировки захватили контроль над Дамаском в ночь на 8 декабря 2024 года, продвинувшись к центральной площади Омейядов и захватив штаб сирийского государственного телевидения. В тот же день было объявлено, что Башар Асад, занимавший пост президента, покинул свою должность и страну после переговоров с участниками сирийского конфликта.
Новый лидер Сирии, Ахмед аш-Шараа, также возглавляющий группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (признанную террористической в России), подчеркнул значимость стратегических отношений с Москвой и выразил надежду на продолжение присутствия России в регионе. Тем не менее, новые власти Сирии расторгли с Россией инвестиционный контракт на управление морским портом Тартус. Документ заключили ещё в 2019 году. Теперь, по словам директора таможенного управления одноимённой провинции Риада Джуди, все средства, полученные от порта, будут использоваться в интересах сирийского государства.