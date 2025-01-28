Российская делегация прибыла в Дамаск впервые после свержения Башара Асада

Российская делегация, в состав которой входят заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев, осуществила свой первый официальный визит в Дамаск после смены власти в стране.

Как уточняют наши коллеги из ТАСС, этот визит стал первым после того, как террористические группировки захватили контроль над Дамаском в ночь на 8 декабря 2024 года, продвинувшись к центральной площади Омейядов и захватив штаб сирийского государственного телевидения. В тот же день было объявлено, что Башар Асад, занимавший пост президента, покинул свою должность и страну после переговоров с участниками сирийского конфликта.