Песков рассказал о переговорах с Сирией по судьбе российской базы
Песков: Переговоры с Сирией о судьбе базы в Тартусе продолжаются
Россия будет продолжать обсуждения с Сирией по различным вопросам, включая будущее военной базы в Тартусе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наша делегация недавно провела переговоры в Дамаске. Условлено продолжить контакты по всем вопросам. Есть много вопросов для обсуждения. Мы продолжим диалог по всем темам, в том числе и по этой», — сказал Песков.
Напомним, новые власти Сирии расторгли с Россией инвестиционный контракт на управление морским портом Тартус. Соглашение было подписано в 2019 году. Теперь директор таможенного управления провинции Риад Джуди заявил, что все доходы от порта будут направлены на нужды сирийского государства. Позже стало известно, что власти САР ведут переговоры с Россией о будущем военных баз, но пока окончательное решение не принято.
Life.ru