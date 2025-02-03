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Регион
3 февраля, 09:53

Песков рассказал о переговорах с Сирией по судьбе российской базы

Песков: Переговоры с Сирией о судьбе базы в Тартусе продолжаются

Россия будет продолжать обсуждения с Сирией по различным вопросам, включая будущее военной базы в Тартусе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наша делегация недавно провела переговоры в Дамаске. Условлено продолжить контакты по всем вопросам. Есть много вопросов для обсуждения. Мы продолжим диалог по всем темам, в том числе и по этой», — сказал Песков.

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Напомним, новые власти Сирии расторгли с Россией инвестиционный контракт на управление морским портом Тартус. Соглашение было подписано в 2019 году. Теперь директор таможенного управления провинции Риад Джуди заявил, что все доходы от порта будут направлены на нужды сирийского государства. Позже стало известно, что власти САР ведут переговоры с Россией о будущем военных баз, но пока окончательное решение не принято.

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Life.ru

Александр Юнашев
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