Песков рассказал о переговорах с Сирией по судьбе российской базы

Россия будет продолжать обсуждения с Сирией по различным вопросам, включая будущее военной базы в Тартусе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наша делегация недавно провела переговоры в Дамаске. Условлено продолжить контакты по всем вопросам. Есть много вопросов для обсуждения. Мы продолжим диалог по всем темам, в том числе и по этой», — сказал Песков.