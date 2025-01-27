Глава МИД Турции Фидан призвал уладить ситуацию с военными базами России в Сирии

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан отметил желание России наладить справедливые отношения с Сирией на основе взаимного уважения, о чём он узнал в недавнем разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом Фидан рассказал в интервью телеканалу Asharq перед своей поездкой в Эр-Рияд, запланированной на 28 января.

«Несколько дней назад мы с господином Лавровым обсуждали тему Сирии. Он выразил заинтересованность в создании честных и уважительных отношений с этой страной. Лавров также подчеркнул, что рассчитывает на конструктивный вклад Турции в этом направлении. Россия стремится начинать новый этап отношений с Сирией, показывая гибкость и стратегическое мышление в своей внешней политике. Если эти отношения будут основываться на уважении суверенитета и учитывать интересы обеих стран, их можно назвать положительными», — заявил Фидан.

Министр также затронул тему российских военных баз в САР, подчеркнув, что не может говорить от имени сирийских властей или о соглашениях России с администрацией экс-президента Сирии Башара Асада, любых преференциях или коммерческих условиях. Фидан указал на необходимость достичь определённых договорённостей между сирийскими властями и российской стороной.