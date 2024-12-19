В Турции назвали два условия для вывода войск из Сирии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не исключил, что турецкие войска могут покинуть Сирию, однако намерен следить за изменениями при новой сирийской администрации.

«Вы знаете, что турецкие силы находятся в Сирии по двум главным причинам. Первая — остановить поток мигрантов в Турцию, ведь сегодня под оппозиционным контролем живет 5 миллионов человек. Вторая — обеспечить безопасность с точки зрения борьбы с терроризмом. Если увидим, что этих проблем больше нет, нам незачем продолжать присутствие в Сирии. Сейчас видим, что предпринимаются правильные шаги», — заявил Фидан в интервью телеканалу «Аль-Джазира».

Также Хакан Фидан выразил мнение, что Европейский союз может рассмотреть возможность снятия санкций с Сирии, если новая администрация будет действовать разумно. Министр считает, что европейские страны осознают, что санкции замедляют развитие Сирии и затрудняют возвращение беженцев.