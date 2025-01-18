В Турции вновь заявили о готовности к посредничеству по урегулированию на Украине
Фидан: Турция готова стать посредником при переговорах по украинскому конфликту
Анкара по-прежнему готова выступить посредником на переговорах между Москвой и Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По его словам, Турция поддерживает все инициативы, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира. как подчеркнул министр, важно, чтобы в переговорах принимали участие обе стороны.
«Мы поддерживаем все инициативы в этом направлении. При возникновении соответствующих условий мы, как прежде, готовы возложить на себя посредническую роль», — сказал Фидан на пресс-конференции в столице, где с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым он обсуждал вопрос урегулирования украинского кризиса.
Ранее Турция уже вызывалась принять новый раунд переговоров по Украине. Анкара согласна принять у себя переговорщиков Москвы и Киева «в рамках формата и параметров, которые будут взаимно согласованы сторонами». Фидан также проводил телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, а также вопросы энергобезопасности.
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