Российская делегация из разных ведомств провела в Дамаске переговоры с сирийским главой администрации Ахмедом аш-Шараа. Встреча длилась около трёх часов и оказалась продуктивной, невзирая на трудности в стране. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель резидента по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

Беседу в основном вёл новый руководитель временного Правительства Сирии Ахмед аш-Шараа, в обсуждениях также участвовал министр иностранных дел Асаад аш-Шибани и министр здравоохранения Махер аш-Шараа.

«Встреча в целом прошла конструктивно», — отметил Богданов по завершении обсуждений.

Замминистра подчеркнул, что российская сторона в ходе переговоров акцентировала внимание на долгосрочных дружеских связях, установленных с момента провозглашения независимости Сирии после Второй мировой войны. Российско-сирийские отношения основываются на прочной дружбе и сотрудничестве.

«Мы стремимся создать взаимовыгодное взаимодействие с Сирией», — добавил Богданов.