Богданов: Делегация РФ провела переговоры с главой администрации Сирии
Михаил Богданов. Обложка © t.me/MID_Russia
Российская делегация из разных ведомств провела в Дамаске переговоры с сирийским главой администрации Ахмедом аш-Шараа. Встреча длилась около трёх часов и оказалась продуктивной, невзирая на трудности в стране. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель резидента по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.
Беседу в основном вёл новый руководитель временного Правительства Сирии Ахмед аш-Шараа, в обсуждениях также участвовал министр иностранных дел Асаад аш-Шибани и министр здравоохранения Махер аш-Шараа.
«Встреча в целом прошла конструктивно», — отметил Богданов по завершении обсуждений.
Замминистра подчеркнул, что российская сторона в ходе переговоров акцентировала внимание на долгосрочных дружеских связях, установленных с момента провозглашения независимости Сирии после Второй мировой войны. Российско-сирийские отношения основываются на прочной дружбе и сотрудничестве.
«Мы стремимся создать взаимовыгодное взаимодействие с Сирией», — добавил Богданов.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что сирийский народ успешно преодолеет все сложности переходного периода. Он также акцентировал, что Россия поддерживает мирное разрешение кризиса в арабской республике.
Отметим, что ситуация в Сирии ухудшилась после того, как вооружённая оппозиция начала крупное наступление и захватила Дамаск. Президент Башар Асад был вынужден покинуть пост и вместе с семьёй запросил убежище в России. Владимир Путин распорядился принять их в стране. Тем временем новые сирийские власти выступают за дальнейшее присутствие России.