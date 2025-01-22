Новые власти Сирии ведут переговоры с РФ о будущем российских военных баз
Новые власти Сирии заявили, что обсуждают с российской стороной будущее военных баз. Результатов переговоров пока нет, окончательное решение не принято. Об этом рассказал министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра.
«До настоящего момента непонятно, как будет выглядеть окончательное решение [этого вопроса]. Мы пока не получали указаний [от нашего руководства на этот счёт]», — сказал Касра в интервью телеканалу Al Araby.
Министр обороны объяснил, что на данный момент всё ещё проходят переговоры. Беседу с российской стороной ведёт руководство при участии сирийского МИД.
Ранее стало известно, что новые власти Сирии расторгли с Россией инвестиционный контракт на управление морским портом Тартус. Документ заключили ещё в 2019 году. Теперь, по словам директора таможенного управления одноимённой провинции Риада Джуди, все средства, полученные от порта, будут использоваться в интересах сирийского государства.
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