Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 января, 15:53

Новые власти Сирии ведут переговоры с РФ о будущем российских военных баз

Новые власти Сирии заявили, что обсуждают с российской стороной будущее военных баз. Результатов переговоров пока нет, окончательное решение не принято. Об этом рассказал министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра.

«До настоящего момента непонятно, как будет выглядеть окончательное решение [этого вопроса]. Мы пока не получали указаний [от нашего руководства на этот счёт]»,сказал Касра в интервью телеканалу Al Araby.

Министр обороны объяснил, что на данный момент всё ещё проходят переговоры. Беседу с российской стороной ведёт руководство при участии сирийского МИД.

Новые власти Сирии запретили ввоз российских товаров, пишут СМИ
Новые власти Сирии запретили ввоз российских товаров, пишут СМИ

Ранее стало известно, что новые власти Сирии расторгли с Россией инвестиционный контракт на управление морским портом Тартус. Документ заключили ещё в 2019 году. Теперь, по словам директора таможенного управления одноимённой провинции Риада Джуди, все средства, полученные от порта, будут использоваться в интересах сирийского государства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tarek Alfarawati

Наталья Афонина
  • Новости
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar