Новые власти Сирии ведут переговоры с РФ о будущем российских военных баз

Новые власти Сирии заявили, что обсуждают с российской стороной будущее военных баз. Результатов переговоров пока нет, окончательное решение не принято. Об этом рассказал министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра.

«До настоящего момента непонятно, как будет выглядеть окончательное решение [этого вопроса]. Мы пока не получали указаний [от нашего руководства на этот счёт]», — сказал Касра в интервью телеканалу Al Araby.

Министр обороны объяснил, что на данный момент всё ещё проходят переговоры. Беседу с российской стороной ведёт руководство при участии сирийского МИД.