На Западе испугались «новой Ялты» с участием Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Обозреватель Bloomberg Андреас Клут выражает свои опасения относительно возможных переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также председателем КНР Си Цзиньпином. Он указывает на то, что эти встречи могут напоминать Ялтинскую конференцию 1945 года.

Клут акцентирует внимание на том, что, анализируя взгляды этих лидеров, можно увидеть не столько столкновение идеологий, сколько общее стремление к власти, что вызывает серьёзные опасения.

Он отмечает, что во время холодной войны американские и советские руководители придерживались противоположных идеологий, что способствовало стабильности и в конечном итоге привело к мирному разрешению конфликта. Однако сейчас, по мнению Клута, Трамп, Путин и Си объединены «жаждой доминирования».