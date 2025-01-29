На Западе испугались «новой Ялты» с участием Трампа, Путина и Си Цзиньпина
Bloomberg: Миру угрожает опасность в случае новой «Ялтинской конференции»
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Обозреватель Bloomberg Андреас Клут выражает свои опасения относительно возможных переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также председателем КНР Си Цзиньпином. Он указывает на то, что эти встречи могут напоминать Ялтинскую конференцию 1945 года.
Клут акцентирует внимание на том, что, анализируя взгляды этих лидеров, можно увидеть не столько столкновение идеологий, сколько общее стремление к власти, что вызывает серьёзные опасения.
Он отмечает, что во время холодной войны американские и советские руководители придерживались противоположных идеологий, что способствовало стабильности и в конечном итоге привело к мирному разрешению конфликта. Однако сейчас, по мнению Клута, Трамп, Путин и Си объединены «жаждой доминирования».
Клут предполагает, что Путин и Си могут стремиться к заключению соглашений с Трампом для разделения мира на сферы влияния. Он предупреждает о возможной «новой Ялте», где будет подписан пакт, основанный на принципе «сила — это право», что может спровоцировать конфликты между великими державами. В случае неудачи в переговорах это может создать угрозу для малых стран, оказавшихся между ними.
Напомним, ещё во время предвыборной гонки Дональд Трамп заявлял, что если станет президентом США, то завершит украинский конфликт за 24 часа. Затем он отступил от своих же слов, и теперь глава Белого дома поставил задачу перед командой урегулировать вопрос за 100 дней. В первую очередь он хочет встретиться с Владимиром Путиным, который, к слову, тоже не против диалога с американским коллегой.