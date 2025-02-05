«Мы ничего не видели и не слышали»: В Кремле ответили на идею НАТО разместить войска в Гренландии

В Кремле не слышали о заявлениях по поводу размещения войск НАТО в Гренландии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

«Мы, честно говоря, никогда не видели и не слышали каких-либо заявлений на этот счёт. К самим публикациям никак не относимся. Иного не слышали», — пояснил Песков.