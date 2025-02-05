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Регион
5 февраля, 10:08

«Мы ничего не видели и не слышали»: В Кремле ответили на идею НАТО разместить войска в Гренландии

Песков не стал комментировать информацию о размещении войск НАТО в Гренландии

В Кремле не слышали о заявлениях по поводу размещения войск НАТО в Гренландии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

«Мы, честно говоря, никогда не видели и не слышали каких-либо заявлений на этот счёт. К самим публикациям никак не относимся. Иного не слышали», — пояснил Песков.

Немецкая газета Der Spiegel недавно писала, что из-за действий президента США Дональда Трампа Евросоюз рассматривает вариант с размещением войск НАТО в Гренландии. Эту идею поддерживает председатель комитета ЕС по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Напомним, что Трамп заявил о намерении присоединить Канаду и Гренландию к США. 25 января хозяин Белого дома провёл телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном, который не задался с самого начала из-за вопроса о дальнейшей судьбе острова. Сам республиканец уверен, что США «получат своё», и Гренландия всё же станет частью Штатов. В МИД Дании заявили, что Трампу не достанется желанный «трофей».

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Life.ru

Полина Никифорова
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