Трамп словами «мы получим её» ответил на вопрос о будущем Гренландии
Соединённые Штаты решат вопрос с властями Гренландии и добьются включения крупнейшего острова в свой состав. Так о будущем региона высказался американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Лас-Вегасе.
«Я думаю, мы получим её [Гренландию]. И я думаю, что население [Гренландии] хочет быть с нами. Там живут 55 тысяч человек, и они хотят быть с нами», — выразил уверенность президент.
Напомним, что вопрос принадлежности Гренландии стал главной темой недавнего телефонного разговора Трампа с премьером Дании. Беседа двух политиков выдалась крайне напряжённой, утверждают источники.
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