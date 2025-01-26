Дональд Трамп
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Регион
26 января, 02:42

Трамп словами «мы получим её» ответил на вопрос о будущем Гренландии

Соединённые Штаты решат вопрос с властями Гренландии и добьются включения крупнейшего острова в свой состав. Так о будущем региона высказался американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Лас-Вегасе.

«Я думаю, мы получим её [Гренландию]. И я думаю, что население [Гренландии] хочет быть с нами. Там живут 55 тысяч человек, и они хотят быть с нами», — выразил уверенность президент.

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Напомним, что вопрос принадлежности Гренландии стал главной темой недавнего телефонного разговора Трампа с премьером Дании. Беседа двух политиков выдалась крайне напряжённой, утверждают источники.

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Flickr / The Trump White House Archived

Тимур Хингеев
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