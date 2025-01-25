«Всё серьёзно»: Мечтающий о Гренландии Трамп устроил Европе холодный душ

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, который политики провели на этой неделе, был посвящён Гренландии и прошёл крайне напряжённо. Об этом стало известно источникам газеты Financial Times (FT).

«Пять нынешних и бывших европейских чиновников, осведомлённых о содержании беседы, заявили, что разговор прошёл очень плохо», — пишет издание.

Как утверждают собеседники FT, Трамп твёрдо обозначил своё намерение присоединить Гренландию к территории Соединённых Штатов. Ранее многие европейские официальные лица воспринимали заявления американского лидера как тактический ход для усиления своего влияния, однако этот разговор произвёл на них эффект «холодного душа».

«Это было как холодный душ. До этого Трампа было тяжело воспринимать всерьёз. Но, я думаю, это всё серьёзно и потенциально очень опасно», — заявил один из собеседников FT.