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Регион
22 января, 15:02

«Мистер, fuck off!»: Датский евродепутат ответил на мечты Трампа о Гренландии

Датский евродепутат Вистен послал Трампа из-за его желания купить Гренландию

Датский евродепутат Андерс Вистен в грубой форме ответил президенту США Дональду Трампу, пожелавшему сделать Гренландию американской территорией. Его слова прозвучали во время заседания в европейском парламенте. Председателю пришлось сделать выговоров политику и напомнить, что своё мнение стоило бы высказывать в корректной форме.

Датский евродепутат ответил Трампу по Гренландии. Видео © Х / Piotr__Panasiuk

«Гренландия была датской в течение 800 лет, что вдвое превышает время существования США. Она является неотъемлемой частью нашей страны и не продаётся. Позвольте мне выразить это словами, которые вы понимаете: мистер Трамп, fuck off (отвали)», — сказал Вистен.

«Мы не датчане и не американцы»: В Гренландии жёстко ответили Трампу
«Мы не датчане и не американцы»: В Гренландии жёстко ответили Трампу

Напомним, ранее Трамп заявлял о желании включить Гренландию в состав США для усиления её стратегической роли в сфере национальной безопасности. По его словам, такие изменения в географии помогли бы ослабить влияние Китая и России в арктическом регионе. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде публично ответил, что остров не продаётся.

Обложка ©

Х / Piotr__Panasiuk

Татьяна Миссуми
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