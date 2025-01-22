«Мистер, fuck off!»: Датский евродепутат ответил на мечты Трампа о Гренландии
Датский евродепутат Вистен послал Трампа из-за его желания купить Гренландию
Датский евродепутат Андерс Вистен в грубой форме ответил президенту США Дональду Трампу, пожелавшему сделать Гренландию американской территорией. Его слова прозвучали во время заседания в европейском парламенте. Председателю пришлось сделать выговоров политику и напомнить, что своё мнение стоило бы высказывать в корректной форме.
Датский евродепутат ответил Трампу по Гренландии. Видео © Х / Piotr__Panasiuk
«Гренландия была датской в течение 800 лет, что вдвое превышает время существования США. Она является неотъемлемой частью нашей страны и не продаётся. Позвольте мне выразить это словами, которые вы понимаете: мистер Трамп, fuck off (отвали)», — сказал Вистен.
Напомним, ранее Трамп заявлял о желании включить Гренландию в состав США для усиления её стратегической роли в сфере национальной безопасности. По его словам, такие изменения в географии помогли бы ослабить влияние Китая и России в арктическом регионе. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде публично ответил, что остров не продаётся.
Х / Piotr__Panasiuk