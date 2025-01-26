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Регион
26 января, 02:16

«Это прекрасно»: Трамп рассказал о реакции Мексики на появление Американского залива

Трамп: Мексика сочла «прекрасным» переименование Мексиканского залива

Президент США Дональд Трамп заявил, якобы мексиканские власти положительно встретили его решение переименовать Мексиканский залив в Американский. Реакцией соседнего государства политик поделился в ходе выступления в Лас-Вегасе.

«Знаете что? Мексика была в восторге, они сказали: «Это прекрасно», — отметил Трамп.

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Напомним, что Дональд Трамп подписал указ об Американском заливе 21 января. Впрочем, президент Мексики Клаудия Шейнбаум сразу же отвергла нововведение коллеги.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Тимур Хингеев
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