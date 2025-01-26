«Это прекрасно»: Трамп рассказал о реакции Мексики на появление Американского залива
Трамп: Мексика сочла «прекрасным» переименование Мексиканского залива
Президент США Дональд Трамп заявил, якобы мексиканские власти положительно встретили его решение переименовать Мексиканский залив в Американский. Реакцией соседнего государства политик поделился в ходе выступления в Лас-Вегасе.
«Знаете что? Мексика была в восторге, они сказали: «Это прекрасно», — отметил Трамп.
Напомним, что Дональд Трамп подписал указ об Американском заливе 21 января. Впрочем, президент Мексики Клаудия Шейнбаум сразу же отвергла нововведение коллеги.
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