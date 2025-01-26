Дональд Трамп допустил «довольно скорое» увеличение территории США
Территория Соединённых Штатов может значительно увеличиться уже в обозримом будущем. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на митинге в Лас-Вегасе.
«Довольно скоро мы как страна можем увеличиться», — произнёс политик.
Президент не уточнил, за счёт каких государств он планирует осуществить анонсированное расширение. Однако ранее республиканец неоднократно сообщал о намерении присоединить Гренландию, Канаду и даже Мексику.
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