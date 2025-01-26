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Регион
25 января, 21:26

Дональд Трамп допустил «довольно скорое» увеличение территории США

Территория Соединённых Штатов может значительно увеличиться уже в обозримом будущем. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на митинге в Лас-Вегасе.

«Довольно скоро мы как страна можем увеличиться», — произнёс политик.

Президент не уточнил, за счёт каких государств он планирует осуществить анонсированное расширение. Однако ранее республиканец неоднократно сообщал о намерении присоединить Гренландию, Канаду и даже Мексику.

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Напомним, что недавно Конгресс США даже подготовил законопроект о покупке Гренландии у Дании. Однако власти крупнейшего острова выступили против такого сценария.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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