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21 января, 21:55

Президент Мексики дерзко ответила Трампу, решившему переименовать залив

Президент Шейнбаум: Для всего мира залив останется Мексиканским

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Octavio Hoyos

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Octavio Hoyos

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отреагировала на решение американского лидера Дональда Трампа изменить наименование Мексиканского пролива, подчеркнув, что вся планета знает это название. CNN передаёт её заявление.

«Они в США решили называть его Американским заливом, но для нас и всего мира это так и остаётся Мексиканским заливом», — прокомментировала Шейнбаум.

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В начале месяца Шейнбаум ответила на инициативу Трампа по новому названию для Мексиканского залива и предложила называть континент Мексиканская Америка, которое применялось с 1607 года.

Напомним, что Дональд Трамп, заняв пост президента США, сразу подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Документ обязывает министра внутренних дел страны в течение месяца выполнить все необходимые процедуры для изменения наименования географического объекта и обновления системы географических названий GNIS.

Лия Мурадьян
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