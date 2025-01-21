В России вдохновились Трампом и предложили переименовать Чёрное море

Изменить название Чёрного моря после вчерашних высказываний президента США Дональда Трампа предложил депутат Саратовской областной думы от КПРФ Денис Буланов. Он заявил, что можно вернуть географическому объекту историческое название — Русское море.

«Идея переосмысления географических названий набирает популярность в мировой практике, отражая стремление стран подчеркнуть свою историческую и культурную идентичность. В этом контексте можно подумать о возвращении Чёрному морю его старого названия — Русское море», — цитирует Буланова телеграм-канал «Осторожно, новости».

Депутат уточнил, что предлагает такое название только для пользования внутри России, он не претендует на то, чтобы его вводили другие страны, которые имеют выход к Чёрному морю.