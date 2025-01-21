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Регион
21 января, 12:34

В России вдохновились Трампом и предложили переименовать Чёрное море

Саратовский депутат Буланов предложил переименовать Чёрное море в Русское

Изменить название Чёрного моря после вчерашних высказываний президента США Дональда Трампа предложил депутат Саратовской областной думы от КПРФ Денис Буланов. Он заявил, что можно вернуть географическому объекту историческое название — Русское море.

«Идея переосмысления географических названий набирает популярность в мировой практике, отражая стремление стран подчеркнуть свою историческую и культурную идентичность. В этом контексте можно подумать о возвращении Чёрному морю его старого названия — Русское море», цитирует Буланова телеграм-канал «Осторожно, новости».

Депутат уточнил, что предлагает такое название только для пользования внутри России, он не претендует на то, чтобы его вводили другие страны, которые имеют выход к Чёрному морю.

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Напомним, что вчера в своей первой речи на посту 47-го президента США Дональд Трамп заявил, что планирует переименовать Мексиканский залив в Американский. Он также пообещал объявить режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой из-за мигрантов-преступников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Lavrentev

Полина Никифорова
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