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Регион
28 января, 15:50

В МИД Дании назвали того, кто решит судьбу Гренландии

Глава МИД Дании Расмуссен: США не получат Гренландию

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении расширить территории и присоединить Гренландию глава министерства иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен высказался о происходящем. Политик заверил, что американскому лидеру не достанется желанный трофей. Об этом сообщает портал Ekstra Bladet.

«Трамп не получит Гренландию. Гренландия — это Гренландия. Жители Гренландии — это народ, в том числе с точки зрения международного права. Он защищён международным законодательством и уставом ООН», — цитирует издание министра.

Расмуссен считает, что судьба острова в руках его жителей, которые в конечном итоге и будут решать, каким будет исход событий.

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Напомним, что ещё до вступления в должность американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении присоединить к США Канаду и Гренландию. 25 января хозяин Белого дома провёл телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном, который не задался с самого начала из-за вопроса о дальнейшей судьбе острова. Сам Трамп уверен, что «они получат своё», и Гренландия всё же станет частью Штатов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michal Balada

Ольга Сливченко
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