В МИД Дании назвали того, кто решит судьбу Гренландии

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении расширить территории и присоединить Гренландию глава министерства иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен высказался о происходящем. Политик заверил, что американскому лидеру не достанется желанный трофей. Об этом сообщает портал Ekstra Bladet.

«Трамп не получит Гренландию. Гренландия — это Гренландия. Жители Гренландии — это народ, в том числе с точки зрения международного права. Он защищён международным законодательством и уставом ООН», — цитирует издание министра.