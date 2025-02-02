Посол Барбин: Жители Гренландии не хотят быть частью Дании или США

Жители Гренландии стремятся к независимости и созданию собственного государства, а вовсе не к жизни под флагом Дании или США. Об этом заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. По его словам, коренное население крупнейшего острова рассматривает независимость как главную национальную идею.

«Гренландцы не хотят быть ни датчанами, ни американцами», — подчеркнул посол в разговоре с ТАСС.

Барбин отметил, что вопрос будущего Гренландии должен решаться её жителями самостоятельно и без вмешательства внешних сил. Причём к их выбору международное сообщество обязано отнестись уважительно.