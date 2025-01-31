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Регион
31 января, 00:33

В Госдепе раскрыли, почему Трамп так хочет заполучить Гренландию

Рубио: Трамп хочет укрепить позиции США в Арктике через Гренландию

Президент США Дональд Трамп проявляет интерес к Гренландии из-за важности Арктики для безопасности и экономики Америки. Об этом в интервью заявил глава Госдепартамента Марко Рубио.

«Арктика становится критически важной для судоходства и транспортировки энергоресурсов», — подчеркнул госсекретарь.

Рубио добавил, что Гренландию в схожих целях может использовать и Китай, так как у КНР нет прямого доступа к Арктике. Американские власти не могут допустить подобного сценария, так как в противном случае на острове могут появиться объекты двойного назначения.

Стало известно, как Трамп хочет использовать Гренландию против России
Стало известно, как Трамп хочет использовать Гренландию против России

Ранее власти Дании вновь исключили присоединение Гренландии к США. Однако Трамп продолжает настаивать на своём и утверждать, что Штаты в конечном итоге получат остров.

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Freepik / jannoon028

Антон Голыбин
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