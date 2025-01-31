В Госдепе раскрыли, почему Трамп так хочет заполучить Гренландию

Президент США Дональд Трамп проявляет интерес к Гренландии из-за важности Арктики для безопасности и экономики Америки. Об этом в интервью заявил глава Госдепартамента Марко Рубио.

Рубио добавил, что Гренландию в схожих целях может использовать и Китай, так как у КНР нет прямого доступа к Арктике. Американские власти не могут допустить подобного сценария, так как в противном случае на острове могут появиться объекты двойного назначения.