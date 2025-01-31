В Госдепе раскрыли, почему Трамп так хочет заполучить Гренландию
Рубио: Трамп хочет укрепить позиции США в Арктике через Гренландию
Президент США Дональд Трамп проявляет интерес к Гренландии из-за важности Арктики для безопасности и экономики Америки. Об этом в интервью заявил глава Госдепартамента Марко Рубио.
«Арктика становится критически важной для судоходства и транспортировки энергоресурсов», — подчеркнул госсекретарь.
Рубио добавил, что Гренландию в схожих целях может использовать и Китай, так как у КНР нет прямого доступа к Арктике. Американские власти не могут допустить подобного сценария, так как в противном случае на острове могут появиться объекты двойного назначения.
Ранее власти Дании вновь исключили присоединение Гренландии к США. Однако Трамп продолжает настаивать на своём и утверждать, что Штаты в конечном итоге получат остров.
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