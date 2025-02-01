Посол РФ заявил о готовности Дании пойти навстречу США по Гренландии
Посол РФ в Дании Барбин: Копенгаген готов пойти навстречу США по Гренландии
В Копенгагене признают «легитимность» интересов безопасности США в Гренландии и готовы рассмотреть увеличение присутствия американской армии. Такое заявление сделал посол России в Дании Владимир Барбин.
«Дания заявляет о понимании и даже легитимности интересов безопасности США в отношении Гренландии. Копенгаген демонстрирует готовность пойти навстречу пожеланиям США, однако к обсуждению возможных конкретных мер США и Дания не приступали», — приводит ТАСС слова дипломата.
Посол напомнил, что между Данией и Соединёнными Штатами продолжает действовать соглашение по обороне Гренландии 1951 года. Согласно документу, Вашингтон имеет право беспрепятственно получать доступ к инфраструктуре острова и создавать там военные базы.
Напомним, что ещё до вступления в должность президент США Дональд Трамп заявил о намерении присоединить Канаду и Гренландию. 25 января хозяин Белого дома провёл телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном, который не задался с самого начала из-за вопроса о дальнейшей судьбе острова. Сам республиканец уверен, что США «получат своё», и Гренландия всё же станет частью Штатов. А вот в МИД Дании отметили, что Трампу не достанется желанный «трофей».
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