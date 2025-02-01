Посол РФ заявил о готовности Дании пойти навстречу США по Гренландии

В Копенгагене признают «легитимность» интересов безопасности США в Гренландии и готовы рассмотреть увеличение присутствия американской армии. Такое заявление сделал посол России в Дании Владимир Барбин.

«Дания заявляет о понимании и даже легитимности интересов безопасности США в отношении Гренландии. Копенгаген демонстрирует готовность пойти навстречу пожеланиям США, однако к обсуждению возможных конкретных мер США и Дания не приступали», — приводит ТАСС слова дипломата.