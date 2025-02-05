Россия ждёт от США первых шагов к нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, подчеркнув, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но на условиях взаимного уважения.

«Первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США», — подчеркнул дипломат.

Замминистра напомнил, что Штаты пытались нанести России стратегическое поражение при Джо Байдене. Однако наша страна не только выстояла, но и завоевала законное место в мировой геополитике.