«Выбор за Трампом»: Россия заявила о готовности к жёсткому торгу с США
Рябков: Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но первый шаг должны сделать США
Россия ждёт от США первых шагов к нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, подчеркнув, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но на условиях взаимного уважения.
«Первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США», — подчеркнул дипломат.
Замминистра напомнил, что Штаты пытались нанести России стратегическое поражение при Джо Байдене. Однако наша страна не только выстояла, но и завоевала законное место в мировой геополитике.
«Мы открыты для диалога, готовы договариваться в режиме жёсткого торга с учётом реалий «на земле» и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией. Так что решения и выбор за Трампом и его командой», — заключил Рябков.
Ранее Владимир Путин сообщил о готовности встретиться с Дональдом Трампом. Российский лидер также назвал свои отношения с американским президентом доверительными и прагматичными. Трамп следом подтвердил скорую встречу с Путиным. В Кремле отметили, что политики сами определят формат и время переговоров.
Telegram / МИД России