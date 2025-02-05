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Регион
5 февраля, 20:10

«Выбор за Трампом»: Россия заявила о готовности к жёсткому торгу с США

Рябков: Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но первый шаг должны сделать США

Россия ждёт от США первых шагов к нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, подчеркнув, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но на условиях взаимного уважения.

«Первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США», — подчеркнул дипломат.

Замминистра напомнил, что Штаты пытались нанести России стратегическое поражение при Джо Байдене. Однако наша страна не только выстояла, но и завоевала законное место в мировой геополитике.

«Мы открыты для диалога, готовы договариваться в режиме жёсткого торга с учётом реалий «на земле» и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией. Так что решения и выбор за Трампом и его командой», — заключил Рябков.

В МИД РФ заявили о начале подготовки к встрече Путина и Трампа
В МИД РФ заявили о начале подготовки к встрече Путина и Трампа

Ранее Владимир Путин сообщил о готовности встретиться с Дональдом Трампом. Российский лидер также назвал свои отношения с американским президентом доверительными и прагматичными. Трамп следом подтвердил скорую встречу с Путиным. В Кремле отметили, что политики сами определят формат и время переговоров.

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Telegram / МИД России

Антон Голыбин
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