В МИД РФ заявили о начале подготовки к встрече Путина и Трампа

В России ведётся внутренняя подготовка к контакту президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы МИД Сергей Рябков.

«Подготовка внутренняя продолжается. Когда мы, наверное, услышим что-то более внятное и конкретное из Вашингтона, тогда займёмся согласованием графиков и организационных моментов», — подчеркнул дипломат.

Однако контакт лидеров России и США пока не согласован. Замглавы МИД также отметил это, отвечая на вопросы журналистов.