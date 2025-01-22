В МИД РФ заявили о начале подготовки к встрече Путина и Трампа
Рябков: Россия начала внутреннюю подготовку к контакту с Трампом
В России ведётся внутренняя подготовка к контакту президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы МИД Сергей Рябков.
«Подготовка внутренняя продолжается. Когда мы, наверное, услышим что-то более внятное и конкретное из Вашингтона, тогда займёмся согласованием графиков и организационных моментов», — подчеркнул дипломат.
Однако контакт лидеров России и США пока не согласован. Замглавы МИД также отметил это, отвечая на вопросы журналистов.
Разговоры о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа ведутся уже давно. В Госдуме озвучили примерный список тем, которые обсудят лидеры двух государств. В то же время сам хозяин Белого дома вскоре после вступления в должность заговорил о необходимости встречи с российским президентом. По словам Трампа, он готов к переговорам «в любое время».