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Регион
22 января, 12:49

В МИД РФ заявили о начале подготовки к встрече Путина и Трампа

Рябков: Россия начала внутреннюю подготовку к контакту с Трампом

В России ведётся внутренняя подготовка к контакту президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы МИД Сергей Рябков.

«Подготовка внутренняя продолжается. Когда мы, наверное, услышим что-то более внятное и конкретное из Вашингтона, тогда займёмся согласованием графиков и организационных моментов», — подчеркнул дипломат.

Однако контакт лидеров России и США пока не согласован. Замглавы МИД также отметил это, отвечая на вопросы журналистов.

«Будем судить по делам»: Рябков высказался о политических играх вокруг встречи Путина и Трампа
«Будем судить по делам»: Рябков высказался о политических играх вокруг встречи Путина и Трампа

Разговоры о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа ведутся уже давно. В Госдуме озвучили примерный список тем, которые обсудят лидеры двух государств. В то же время сам хозяин Белого дома вскоре после вступления в должность заговорил о необходимости встречи с российским президентом. По словам Трампа, он готов к переговорам «в любое время».

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kremlin

Ольга Сливченко
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