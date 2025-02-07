Спецпосланник Трампа рассказал об его первом шаге по Украине

Президент США Дональд Трамп намерен «прекратить кровопролитие» на Украине ещё до начала переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог.

«Президент сначала хочет остановить кровопролитие — просто остановить его — и уже потом исходить из этого в будущих переговорах», — сказал он в интервью газете The New York Post.