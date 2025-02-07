Спецпосланник Трампа рассказал об его первом шаге по Украине
Спецпосланник США Келлог: Трамп хочет остановить кровопролитие до переговоров
Президент США Дональд Трамп намерен «прекратить кровопролитие» на Украине ещё до начала переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог.
«Президент сначала хочет остановить кровопролитие — просто остановить его — и уже потом исходить из этого в будущих переговорах», — сказал он в интервью газете The New York Post.
Со слов политика, именно это является текущей целью администрации США на украинском векторе внешней политики. На момент организации переговоров страны будут заняты постконфликтным урегулированием, поэтому прекращение огня должно состояться раньше. Келлог назвал подобный план вполне возможным.
Тем временем в Сеть слили новый мирный план Трампа по Украине, однако его оригинальность не подтверждена. Президент США и до этого не раз упоминял об активной работе над мирным разрешением конфликта, заявляя, что в вопросе разрешения украинского кризиса удалось добиться «значительного прогресса».
Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul