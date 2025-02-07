Представитель Украины провёл первую встречу со спецпосланником США Келлогом
Посол Украины в США Маркарова встретилась со спецпосланником Трампа Келлогом
Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог и украинский посол в Вашингтоне Оксана Макарова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Oksana Markarova
Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова сообщила о своей первой встрече с Китом Келлогом, новым спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России.
Она уточнила, что хотя это была не первая их встреча, но первая в рамках его официального статуса. Маркарова отметила, что беседа состоялась после назначения Келлога, которое произошло 3 февраля по указанию президента США Дональда Трампа.
В ходе встречи стороны провели обстоятельную дискуссию, в которой принимали участие как команда Келлогa, так и коллеги посла. Однако подробности обсуждения Маркарова не раскрыла, оставив вопросы открытыми.
Также ранее сообщалось, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует посетить Киев уже 20 февраля. Американские власти пока не подтвердили эту информацию. Тем временем в Сеть слили новый мирный план Трампа по Украине, однако его оригинальность не подтверждена.