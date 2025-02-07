Представитель Украины провёл первую встречу со спецпосланником США Келлогом

Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова сообщила о своей первой встрече с Китом Келлогом, новым спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России.

Она уточнила, что хотя это была не первая их встреча, но первая в рамках его официального статуса. Маркарова отметила, что беседа состоялась после назначения Келлога, которое произошло 3 февраля по указанию президента США Дональда Трампа.