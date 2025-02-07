Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 февраля, 06:39

Представитель Украины провёл первую встречу со спецпосланником США Келлогом

Посол Украины в США Маркарова встретилась со спецпосланником Трампа Келлогом

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог и украинский посол в Вашингтоне Оксана Макарова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Oksana Markarova

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог и украинский посол в Вашингтоне Оксана Макарова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Oksana Markarova

Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова сообщила о своей первой встрече с Китом Келлогом, новым спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России.

Она уточнила, что хотя это была не первая их встреча, но первая в рамках его официального статуса. Маркарова отметила, что беседа состоялась после назначения Келлога, которое произошло 3 февраля по указанию президента США Дональда Трампа.

В ходе встречи стороны провели обстоятельную дискуссию, в которой принимали участие как команда Келлогa, так и коллеги посла. Однако подробности обсуждения Маркарова не раскрыла, оставив вопросы открытыми.

Советник Худ: Трамп ищет баланс «кнутов и пряников» для переговоров по Украине
Советник Худ: Трамп ищет баланс «кнутов и пряников» для переговоров по Украине

Также ранее сообщалось, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует посетить Киев уже 20 февраля. Американские власти пока не подтвердили эту информацию. Тем временем в Сеть слили новый мирный план Трампа по Украине, однако его оригинальность не подтверждена.

Оксана Попова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar