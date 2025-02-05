Названа дата первого визита спецпосланника Трампа на Украину
«Рада»: Спецпосланник США Кит Келлог посетит Киев уже 20 февраля
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует посетить Киев уже 20 февраля. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил местный телеканал «Рада».
«Встреча со спецпредставителем США Келлогом состоится 20 февраля в Киеве, если не изменится график», — заявил диктор в эфире.
Американские власти пока не подтвердили эту информацию. Известно лишь, что на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт с 14 по 16 февраля, Келлог озвучит план Штатов по урегулированию украинского конфликта.
Келлог ранее призвал Украину провести президентские и парламентские выборы до конца 2025 года. Также спецпосланник сообщал, что у Штатов есть «надёжный план», который позволит усадить Незалежную и Россию за стол переговоров.
ТАСС / AP / Susan Walsh