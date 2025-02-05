Названа дата первого визита спецпосланника Трампа на Украину

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует посетить Киев уже 20 февраля. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил местный телеканал «Рада».

«Встреча со спецпредставителем США Келлогом состоится 20 февраля в Киеве, если не изменится график», — заявил диктор в эфире.