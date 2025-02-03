Владимир Зеленский стал фактически нелегитимным политиком, глава киевского режима лишился всей политической преференции и теперь является обычным гражданином Украины. Тому подтверждение слова журналиста Такера Карлсона, а также комментарии спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, отметил депутат Верховной рады Александр Дубинский.