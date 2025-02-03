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3 февраля, 07:21

В Раде ‎разжаловали Зеленского из президента в обычного гражданина Украины

Дубинский: Зеленский стал обычным гражданином после слов Карлсона и Келлога

Владимир Зеленский стал фактически нелегитимным политиком, глава киевского режима лишился всей политической преференции и теперь является обычным гражданином Украины. Тому подтверждение слова журналиста Такера Карлсона, а также комментарии спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, отметил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Заявление Такера о диктаторе Зеленском и Келлога — о том, что выборы должны пройти вне зависимости от того, будет перемирие или нет, — это не только конец публичного имиджа Зеленского, которого теперь можно считать обычным гражданином, на международной арене, но и сигнал европейским политикам: он более не рукопожатен», — написал Дубинский.
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Напомним, что известный журналист из США Такер Карлсон, который смог взять интервью у президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, рассказал, что команда экс-главы Штатов Джо Байдена планировала убить лидера РФ. Подробный план покушения он не озвучил. Карлсон сослался только на бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена, который активно поддерживал войну с Россией и даже предпринимал попытки организовать убийство Путина.

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Shutterstock / FOTODOM / Review News

Наталья Афонина
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