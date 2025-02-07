Советник Худ: Трамп ищет баланс «кнутов и пряников» для переговоров по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа анализирует доступные механизмы воздействия на участников украинского конфликта для скорейшего прекращения боевых действий. Как сообщил советник спецпосланника Кита Келлога Людовик Худ, Белый дом пока не принял окончательного решения, но прорабатывает различные инструменты.

«Президент собирается определить, какие пряники и кнуты, инструменты, стимулы, а также точки давления применить, чтобы обеспечить завершение этой войны», — отметил он на конференции.