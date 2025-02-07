Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 февраля, 04:36

Советник Худ: Трамп ищет баланс «кнутов и пряников» для переговоров по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа анализирует доступные механизмы воздействия на участников украинского конфликта для скорейшего прекращения боевых действий. Как сообщил советник спецпосланника Кита Келлога Людовик Худ, Белый дом пока не принял окончательного решения, но прорабатывает различные инструменты.

«Президент собирается определить, какие пряники и кнуты, инструменты, стимулы, а также точки давления применить, чтобы обеспечить завершение этой войны», — отметил он на конференции.

Новости СВО. Армия России взяла Фиголевку, ВСУ отступили от села Уланок, Зеленский мешает переговорам, 7 февраля
Новости СВО. Армия России взяла Фиголевку, ВСУ отступили от села Уланок, Зеленский мешает переговорам, 7 февраля

Ранее стало известно, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже в феврале-марте этого года. Вероятность их контактов составляет 100%.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar