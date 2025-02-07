«У нас всегда были хорошие отношения»: Трамп ответил на вопрос о встрече с Путиным
Трамп заявил, что хочет переговорить с Путиным
Президент США Дональд Трамп рассказал, что его намерения о переговорах с главой России Владимиром Путиным всё ещё в силе. Республиканец заявил, что намерен положить конец украинскому конфликту.
«Этому конфликту нужно положить конец», — высказался хозяин Белого дома, отвечая на вопросы журналистов о встрече с Путиным.
Трамп также добавил, что у него с Путиным всегда были «хорошие отношения».
Ранее республиканца уличили во лжи относительно планов по Украине. Политолог уверен, что у президента Штатов нет никакого плана по завершению украинского конфликта. По его словам, любой план Трампа будет ориентирован на сохранение Киева как инструмента против Москвы, а значит принимать его нельзя. В Кремле же отметили, что субстантивных предложений от Америки пока нет. На данный момент США ежедневно по украинскому вопросу делают только заявления, которые почти сразу опровергаются.
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