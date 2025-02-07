Трампа уличили во лжи относительно планов по Украине

У президента США в реальности нет никакого плана по завершению украинского конфликта, уверен политолог Юрий Кот. По его словам, любой план американского лидера будет ориентирован на сохранение Украины как инструмента против России, а значит принимать его нельзя.

«Любой план, который представит Трамп, будет ориентирован на сохранение гегемонии США, а значит и на сохранение Украины как инструмента против России. Мы не пойдём на эти планы ни при каких обстоятельствах. Ещё год-два и мы возьмем Левобережье», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».