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Регион
7 февраля, 15:54

Трампа уличили во лжи относительно планов по Украине

Политолог Кот: У Трампа нет никакого плана по завершению украинского конфликта

У президента США в реальности нет никакого плана по завершению украинского конфликта, уверен политолог Юрий Кот. По его словам, любой план американского лидера будет ориентирован на сохранение Украины как инструмента против России, а значит принимать его нельзя.

«Любой план, который представит Трамп, будет ориентирован на сохранение гегемонии США, а значит и на сохранение Украины как инструмента против России. Мы не пойдём на эти планы ни при каких обстоятельствах. Ещё год-два и мы возьмем Левобережье», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».

«Ничего субстантивного»: В Кремле высказались о заявлениях в США по Украине
«Ничего субстантивного»: В Кремле высказались о заявлениях в США по Украине

Ранее Life.ru сообщил, что спецпосланник Трампа по Украине тянет с представлением плана по урегулированию. Тем не менее сам Трамп выступил с новым заявлением о прогрессе по Украине. Вероятно, президент США ищет баланс «кнутов и пряников» для переговоров. К слову, в Сеть слили мирный план Трампа. Тем временем спецпосланник республиканца рассказал об его первом шаге по Украине.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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