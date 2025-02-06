Спецпосланник Трампа по Украине тянет с представлением плана по урегулированию

План США по урегулированию на Украине не будет представлен на следующей неделе. Так спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог отреагировал на публикацию Bloomberg о том, что он якобы презентует план по разрешению украинского кризиса на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.