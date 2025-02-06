Спецпосланник Трампа по Украине тянет с представлением плана по урегулированию
Келлог не представит план США по урегулированию на Украине на следующей неделе
План США по урегулированию на Украине не будет представлен на следующей неделе. Так спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог отреагировал на публикацию Bloomberg о том, что он якобы презентует план по разрешению украинского кризиса на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.
«Человек, который может представить план по урегулированию — это президент США, а не Кит Келлог... Но этого не произойдёт на следующей неделе», — сказал политик в интервью телеканалу Newsmax.
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