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Регион
6 февраля, 14:12

Спецпосланник Трампа по Украине тянет с представлением плана по урегулированию

Келлог не представит план США по урегулированию на Украине на следующей неделе

План США по урегулированию на Украине не будет представлен на следующей неделе. Так спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог отреагировал на публикацию Bloomberg о том, что он якобы презентует план по разрешению украинского кризиса на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

«Человек, который может представить план по урегулированию — это президент США, а не Кит Келлог... Но этого не произойдёт на следующей неделе», — сказал политик в интервью телеканалу Newsmax.

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Ранее Кит Келлог заявлял, что Соединённые Штаты располагают надёжным планом, который позволит усадить Россию и Украину за стол переговоров. Также он выражал надежду, что прогресса по Украине удастся добиться за 100 дней.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Aleksandra Hetmanenko

Александра Вишнякова
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