«Нулевые»: Спецпосланник Трампа оценил шансы Украины на получение ядерного оружия
Келлог назвал шансы Киева получить ядерное оружие «мизерными или нулевыми»
Кит Келлог. Обложка © ТАСС / ЮО
Реальные шансы Украины вновь получить ядерное оружие являются «мизерными или нулевыми». С таким заявлением выступил спецпосланник президента США Кит Келлог.
«Шансы на то, что они вновь получат ядерное оружие, примерно между мизерными и нулевыми. Давайте будем честны, мы все знаем, что этого не произойдёт», — заявил он в эфире телеканала Fox News.
Напомним, ранее Владимир Зеленский попросил США передать Украине ядерное оружие. Глава киевского режима посчитал это альтернативой вступлению в НАТО. В Кремле назвали требования Зеленского «граничащими с безумием».