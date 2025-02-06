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Регион
6 февраля, 12:38

«Нулевые»: Спецпосланник Трампа оценил шансы Украины на получение ядерного оружия

Келлог назвал шансы Киева получить ядерное оружие «мизерными или нулевыми»

Кит Келлог. Обложка © ТАСС / ЮО

Кит Келлог. Обложка © ТАСС / ЮО

Реальные шансы Украины вновь получить ядерное оружие являются «мизерными или нулевыми». С таким заявлением выступил спецпосланник президента США Кит Келлог.

«Шансы на то, что они вновь получат ядерное оружие, примерно между мизерными и нулевыми. Давайте будем честны, мы все знаем, что этого не произойдёт», заявил он в эфире телеканала Fox News.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский попросил США передать Украине ядерное оружие. Глава киевского режима посчитал это альтернативой вступлению в НАТО. В Кремле назвали требования Зеленского «граничащими с безумием».

Мария Любицкая
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