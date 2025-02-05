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Регион
5 февраля, 09:42

В Кремле заявили о безумии Зеленского после требований предоставить Украине ядерное оружие

Песков: Требования Зеленского дать Украине ядерное оружие граничат с безумием 

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал требования Владимира Зеленского о предоставлении Украине необходимого количества ядерного оружия для сдерживания Кремля «граничащими с безумием». Таким мнением он поделился в беседе с журналистами в среду, 5 февраля.

«Подобные заявления и подобные высказывания граничат с безумием», — подчеркнул Песков, напомнив о законодательстве по нераспространению ядерного оружия.

Политолог допустил, что украинцы получат доступ к ядерному оружию. Но есть нюанс
Политолог допустил, что украинцы получат доступ к ядерному оружию. Но есть нюанс

Ранее Зеленский заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять длительное время, и в этом контексте встаёт вопрос, как Киев сможет себя защитить. В связи с этим бывший комик потребовал предоставить стране ядерное оружие.

Алексей Берковиц
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