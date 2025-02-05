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5 февраля, 09:25

Политолог допустил, что украинцы получат доступ к ядерному оружию. Но есть нюанс

Политолог Караханов назвал условие, при котором украинцы получат доступ к ЯО

Обложка © Kandinsky / Life.ru

Обложка © Kandinsky / Life.ru

Председатель Международного Центра Противодействия Преступности и Терроризму, политолог-международник Энес Караханов в беседе с Life.ru окончательно похоронил как надежды Украины на ядерное оружие, так как и на благополучное будущее для Владимира Зеленского.

Он напомнил, что, передача ядерного оружия регулируется международными договорами и нормами, такими как Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и Украина является сторонником ядерного разоружения и нераспространения.

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После отказа от ядерного арсенала в 1994 году в обмен на гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, Украина может ощущать себя уязвимой и недооцененной на международной сцене. Это мы понимаем. Однако нынешние действия Зеленского не связаны с этим фактом. Здесь, очевидно, что стремление Трампа завершить конфликт в Украине привело к сокращению финансирования со стороны США, что вызывает серьёзное беспокойство у Зеленского. Если администрация Трампа достигнет соглашения с Россией по Украине, это может означать конец для Зеленского.

политолог Энес Караханов

Собеседник Life.ru заверил, что украинскому народу не стоит беспокоиться, ведь «когда территория нынешней Украины вместе с её населением вернутся к своим корням», то есть под крыло России, то украинцы автоматически получат доступ возможность доступа к ядерному арсеналу.

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«Такой мощный щит будет находиться под контролем не кого-либо вроде Зеленского, стремящегося к разрушению, а украинских жителей и российского государства, обладающего богатым историческим наследием и живущего у Руси», — добавил Караханов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что процесс вступления Киева в НАТО может занять длительное время, и в этом контексте встаёт вопрос, как Украина сможет себя защитить. В связи с этим бывший комик потребовал предоставить стране ядерное оружие.

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Ольга Годуненко
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