После отказа от ядерного арсенала в 1994 году в обмен на гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, Украина может ощущать себя уязвимой и недооцененной на международной сцене. Это мы понимаем. Однако нынешние действия Зеленского не связаны с этим фактом. Здесь, очевидно, что стремление Трампа завершить конфликт в Украине привело к сокращению финансирования со стороны США, что вызывает серьёзное беспокойство у Зеленского. Если администрация Трампа достигнет соглашения с Россией по Украине, это может означать конец для Зеленского.