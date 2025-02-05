Захарова назвала мечтающего о ядерном оружии Зеленского маньяком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Владимира Зеленского, мечтающего вернуть Украине ядерное оружие, в свойственной ей жёсткой манере. Дипломат назвала главу киевского режима маньяком.

«Вы знаете, мне кажется, это уже действительно характеристика его как маньяка, потому что это маниакальное желание, которое он ретранслирует уже в космос», — сыронизировала Захарова в беседе с 360.ru.

Она также отметила, что украинские политики неоднократно поднимали тему ядерного оружия. По словам дипломата, в своё время чуть ли не сама Юлия Тимошенко призывала «бить по москалям» ядерным оружием. Захарова подчеркнула, что данную тему начали вбрасывать в общественное сознание ещё до 2022 года. Однако подобные заявления делали люди, не обладающие ответственностью даже рассуждать на подобные темы.