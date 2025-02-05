«Извиниться за преступления»: Захарова призвала Зеленского снова встать на колени

Владимиру Зеленскому необходимо снова встать на колени и извиниться перед людьми за свои преступления. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Сейчас вместо того, чтобы остановиться во имя собственных людей, которые верили Зеленскому, перед которыми он вставал на колени, перед которыми, стоя на коленях, просил прощения за ошибки других людей, вместо того чтобы сейчас, возможно, встать ещё раз на колени, извиниться не за ошибки Порошенко, а за свои собственные – не ошибки, а преступления, – он начинает делать заявления относительно ядерного оружия», – подчеркнула дипломат.

Захарова уточнила, что такие заявления Зеленского показывают «всю его маниакальную сущность». У него на повестке не стоит признание собственной неправоты и «тупиковости», добавила представитель МИД РФ. Вместо этого в «котёл кидаются» украинцы, туда же идёт снижение возраста мобилизации, заявления о ядерном оружии. В противном случае Зеленскому придётся признать всю «тупиковость» ситуации, в которой находится Украина, добавила дипломат.

«Но именно заявления относительно ядерного оружия в этой ситуации – именно они демонстрируют всю его маниакальную сущность. На кого это рассчитано? Наверное, на тех, кто хочет найти на Украине какую-то надежду, не желая признавать очевидное, и которым нужно подкинуть такую кость», – подытожила Захарова.