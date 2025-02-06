«Напряжённо работаем»: Трамп выступил с новым заявлением о прогрессе по Украине
Трамп: Вашингтон продвинулся в вопросе урегулирования конфликта на Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla
Вашингтон предпринимает необходимые усилия для урегулирования конфликта на Украине, в этом направлении уже есть движение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на одном из мероприятий Национального молитвенного завтрака в гостинице Washington Hilton.
«Мы очень напряжённо работаем. И, думаю, добиваемся прогресса в том, чтобы обеспечить остановку этого», — подчеркнул политик.
Трамп вновь пообещал заниматься миротворческой деятельностью. По его словам, в конце концов он станет известен как миротворец и объединитель. Республиканец выразил надежду, что это будет соответствовать действительности. Американский лидер считает, что в случае его победы на выборах президента в США в 2020 году конфликта вообще можно было избежать. То же самое касается и кризиса на Ближнем Востоке, пояснил Трамп.
Хозяин Белого дома снова предупредил, что США начнут принимать решительные меры, если ХАМАС и далее не будет освобождать израильских заложников. При этом Трамп не объяснил, как его фактические угрозы применения силы в этом регионе сопрягаются с обещанием заниматься миротворчеством. Также президент США отметил, что вера американцев в «ниспосланную Всевышним судьбу» позволила им «положить конец рабству, раздавить фашизм, нанести поражение коммунизму и одолеть все вызовы».
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что в вопросе разрешения украинского кризиса удалось добиться «значительного прогресса». При этом республиканец до этого уже говорил об активной работе над мирным разрешением конфликта. По словам президента США, он ведёт очень «серьёзные» переговоры с российской стороной. Также Трамп объявил о запланированных контактах и с Москвой, и с Киевом. Кроме того, стало известно, что США располагают надёжным планом, который позволит усадить Россию и Украину за стол переговоров.