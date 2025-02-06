«Напряжённо работаем»: Трамп выступил с новым заявлением о прогрессе по Украине

Вашингтон предпринимает необходимые усилия для урегулирования конфликта на Украине, в этом направлении уже есть движение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на одном из мероприятий Национального молитвенного завтрака в гостинице Washington Hilton.

«Мы очень напряжённо работаем. И, думаю, добиваемся прогресса в том, чтобы обеспечить остановку этого», — подчеркнул политик.

Трамп вновь пообещал заниматься миротворческой деятельностью. По его словам, в конце концов он станет известен как миротворец и объединитель. Республиканец выразил надежду, что это будет соответствовать действительности. Американский лидер считает, что в случае его победы на выборах президента в США в 2020 году конфликта вообще можно было избежать. То же самое касается и кризиса на Ближнем Востоке, пояснил Трамп.