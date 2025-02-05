Трамп заявил о хороших контактах по Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил о состоявшихся контактах по украинскому конфликту, охарактеризовав их как хорошие.

«Мы активно работаем над проблемой Украины и России. У нас были некоторые хорошие переговоры на эту тему», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, не приведя других подробностей.