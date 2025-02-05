Трамп заявил о хороших контактах по Украине
Американский президент Дональд Трамп заявил о состоявшихся контактах по украинскому конфликту, охарактеризовав их как хорошие.
«Мы активно работаем над проблемой Украины и России. У нас были некоторые хорошие переговоры на эту тему», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, не приведя других подробностей.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о рабочих датах визита «американской команды» в Киев. Сейчас согласовываются точные сроки и состав делегации США.
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