Трамп намерен провести встречу с Зеленским на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Она может пройти в Вашингтоне. Кроме того, американский лидер может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
«Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе и, вероятно, поговорю с президентом [России] Владимиром Путиным. Он [Зеленский] может встретиться [со мной] на следующей неделе. Что бы он ни предпочёл, я здесь», – сказал Трамп журналистам в преддверии переговоров с японским премьером.
Ранее Зеленский заявлял, что начнёт вести диалог по поводу урегулирования конфликта на Украине только после встречи с Трампом. Таким образом глава киевского режима очень надеется «сверить часы» с американским лидером перед его встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Зарубежные СМИ склоняются к мнению, что Трамп планирует отправить Зеленского в отставку и провести выборы на Украине.
Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, Gints Ivuskans