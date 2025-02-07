Трамп намерен провести встречу с Зеленским на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Она может пройти в Вашингтоне. Кроме того, американский лидер может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе и, вероятно, поговорю с президентом [России] Владимиром Путиным. Он [Зеленский] может встретиться [со мной] на следующей неделе. Что бы он ни предпочёл, я здесь», – сказал Трамп журналистам в преддверии переговоров с японским премьером.