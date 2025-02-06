Владимир Зеленский попал в очень сложную ситуацию, сделав заявление о «потере» 200 миллиардов долларов. Глава киевского режима оказался в одной лодке с бывшим президентом США Джо Байденом. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. Он обратил внимание, что американский лидер Дональд Трамп до сих пор ведёт противостояние с демократами.

«Самый простой способ прищучить демократов — это раскапывать поставки на Украину. Там точно были поставки — прямые, непрямые, транзитные через Украину. На этом зарабатывали все», — подчеркнул собеседник «Царьграда».