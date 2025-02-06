Как Трамп накажет Зеленского за «потерю» 200 миллиардов долларов, объяснил Царёв
Царёв: Зеленский попал в сложную ситуацию после «потери» 200 миллиардов долларов
Владимир Зеленский попал в очень сложную ситуацию, сделав заявление о «потере» 200 миллиардов долларов. Глава киевского режима оказался в одной лодке с бывшим президентом США Джо Байденом. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. Он обратил внимание, что американский лидер Дональд Трамп до сих пор ведёт противостояние с демократами.
«Самый простой способ прищучить демократов — это раскапывать поставки на Украину. Там точно были поставки — прямые, непрямые, транзитные через Украину. На этом зарабатывали все», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
По его словам, часть американской помощи, действительно, могла не дойти до Украины, однако на месте всё равно разворовали часть дошедших денег. И трамп это знает. По итогам аудита со стороны США в Незалежной можно ждать серьёзных кадровых перестановок, отметил Царёв. Не исключено, что Зеленского выведут за скобки переговоров.
Напомним, ранее Зеленский «потерял» 200 миллиардов долларов американской помощи, чем шокировал Запад. В то же время Трамп раскритиковал Байдена за раздачу американских средств на помощь Украине.
kmu.gov.ua