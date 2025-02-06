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Регион
6 февраля, 08:07

Как Трамп накажет Зеленского за «потерю» 200 миллиардов долларов, объяснил Царёв

Царёв: Зеленский попал в сложную ситуацию после «потери» 200 миллиардов долларов

Владимир Зеленский попал в очень сложную ситуацию, сделав заявление о «потере» 200 миллиардов долларов. Глава киевского режима оказался в одной лодке с бывшим президентом США Джо Байденом. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. Он обратил внимание, что американский лидер Дональд Трамп до сих пор ведёт противостояние с демократами.

«Самый простой способ прищучить демократов — это раскапывать поставки на Украину. Там точно были поставки — прямые, непрямые, транзитные через Украину. На этом зарабатывали все», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

По его словам, часть американской помощи, действительно, могла не дойти до Украины, однако на месте всё равно разворовали часть дошедших денег. И трамп это знает. По итогам аудита со стороны США в Незалежной можно ждать серьёзных кадровых перестановок, отметил Царёв. Не исключено, что Зеленского выведут за скобки переговоров.

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Напомним, ранее Зеленский «потерял» 200 миллиардов долларов американской помощи, чем шокировал Запад. В то же время Трамп раскритиковал Байдена за раздачу американских средств на помощь Украине.

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kmu.gov.ua

Борис Эльфанд
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