Трамп раскритиковал Байдена за раздачу американских средств на помощь Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден не требовал финансовой поддержки от Европы для Украины, а «просто раздавал» средства США. По его словам, Соединённые Штаты вложили в помощь Киеву почти 300 миллиардов долларов, в то время как Европа — на 200 миллиардов меньше.

«Почему? Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства», — подчеркнул Трамп в беседе с журналистами.

Политик также сообщил, что его администрация ведёт переговоры с европейскими союзниками о «уравнивании» их вклада с финансовой поддержкой со стороны Вашингтона.