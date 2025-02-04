Трамп раскритиковал Байдена за раздачу американских средств на помощь Украине
Трамп: Байден не требовал от Европы денег для Украины, а раздавал средства США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден не требовал финансовой поддержки от Европы для Украины, а «просто раздавал» средства США. По его словам, Соединённые Штаты вложили в помощь Киеву почти 300 миллиардов долларов, в то время как Европа — на 200 миллиардов меньше.
«Почему? Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства», — подчеркнул Трамп в беседе с журналистами.
Политик также сообщил, что его администрация ведёт переговоры с европейскими союзниками о «уравнивании» их вклада с финансовой поддержкой со стороны Вашингтона.
Ранее Трамп заявил о «значительном прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине. А в самой Незалежной заметили признаки согласия Путина и Трампа относительно Зеленского. Экс-министр Украины заявил, что лидеры двух стран пришли к общему мнению о необходимости замены президента Украины.
flickr / Trump White House Archived