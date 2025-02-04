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3 февраля, 21:25

Трамп раскритиковал Байдена за раздачу американских средств на помощь Украине

Трамп: Байден не требовал от Европы денег для Украины, а раздавал средства США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден не требовал финансовой поддержки от Европы для Украины, а «просто раздавал» средства США. По его словам, Соединённые Штаты вложили в помощь Киеву почти 300 миллиардов долларов, в то время как Европа — на 200 миллиардов меньше.

«Почему? Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства», — подчеркнул Трамп в беседе с журналистами.

Политик также сообщил, что его администрация ведёт переговоры с европейскими союзниками о «уравнивании» их вклада с финансовой поддержкой со стороны Вашингтона.

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Ранее Трамп заявил о «значительном прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине. А в самой Незалежной заметили признаки согласия Путина и Трампа относительно Зеленского. Экс-министр Украины заявил, что лидеры двух стран пришли к общему мнению о необходимости замены президента Украины.

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flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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