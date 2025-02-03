Нардеп Дубинский призвал Трампа провести аудит выделенных Киеву с 2020-го денег
Депутат Рады Александр Дубинский призвал президента Соединённых Штатов Дональда Трампа провести аудит всех средств, выделенных в качестве помощи Украине с 2020 года. Соответствующую просьбу он опубликовал на странице в личной соцсети.
«Проведите аудит Украины! Проведите аудит каждого доллара, отправленного на Украину с 2020 года. Перекройте денежный поток диктатуре Зеленского. Пусть Украина восстановит мир, демократию, правосудие и справедливость», — написал он.
Также парламентарий, который сейчас содержится в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене, утверждает, что дело против него было сфабриковано, а настоящей причиной заточения называет свою деятельность по разоблачению коррупционных схем на Украине с участием бывшего президента США Джо Байдена. Дубинский заявляет, что одним из первых предал огласке доказательства того, что демократ использовал сотрудничество с Украиной для личной выгоды, а также раскрыл схему, на которой сын Джо Байдена Хантер вывел миллионы долларов через офшоры и украинскую компанию Burisma.
Ранее Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский утратил легитимность и является рядовым гражданином Незалежной. В качестве аргументов к своей позиции он привёл слова журналиста Такера Карлсона и спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога.
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