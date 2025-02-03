Также парламентарий, который сейчас содержится в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене, утверждает, что дело против него было сфабриковано, а настоящей причиной заточения называет свою деятельность по разоблачению коррупционных схем на Украине с участием бывшего президента США Джо Байдена. Дубинский заявляет, что одним из первых предал огласке доказательства того, что демократ использовал сотрудничество с Украиной для личной выгоды, а также раскрыл схему, на которой сын Джо Байдена Хантер вывел миллионы долларов через офшоры и украинскую компанию Burisma.