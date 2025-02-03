США планируют расследовать деятельность Центра по борьбе с коррупцией на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа собирается провести расследование деятельности украинского «Центра противодействия коррупции» (ЦПК). Об этом сообщает украинская газета «Закон и бизнес».

Согласно информации издания, через эту организацию бывшие чиновники из Демократической партии США оказывали влияние на судебную и правоохранительную системы Украины, а также добились контроля над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей.