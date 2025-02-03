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Регион
3 февраля, 18:26

США планируют расследовать деятельность Центра по борьбе с коррупцией на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа собирается провести расследование деятельности украинского «Центра противодействия коррупции» (ЦПК). Об этом сообщает украинская газета «Закон и бизнес».

Согласно информации издания, через эту организацию бывшие чиновники из Демократической партии США оказывали влияние на судебную и правоохранительную системы Украины, а также добились контроля над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей.

Кроме того, как отмечает газета, украинские власти планируют обратиться с просьбой о введении санкций со стороны США против руководителей ЦПК Виталия Шабунина и Дарьи Каленюк.

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Напомним, недавно выяснилось, что Владимир Зеленский не может объяснить, куда делись миллиарды долларов, выделенные США в качестве помощи Украине. По его словам, украинская армия получила лишь 76 миллиардов долларов из заявленной суммы, что составляет менее половины. Западные СМИ удивились такому откровению Зеленского, который, похоже, не стал скрывать, что часть средств распихал по карманам.

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Shutterstock / FOTODOM / Bill Perry

Александра Мышляева
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