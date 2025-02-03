Медведев уличил «бандеровского вожака» Зеленского в распиле $100 млрд от «старикашки» Байдена
Медведев: Зеленский признался, что вместе с подельниками присвоил $100 млрд США
Владимир Зеленский в пылу откровенности признался, что вместе с приближёнными и другими нечистыми на руку товарищами присвоил 100 миллиардов долларов американской помощи. На это в телеграм-канале указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«В пылу откровенности вожак бандеровского режима признался, что он сотоварищи попилил $100 млрд. Сделал это застенчиво, как голубой воришка Альхен в «12 стульях». Типа мы этой сотки так и не увидели. У старикашки Байдена спросите за бабки. Это, конечно, наглое и циничное враньё. Сотка разошлась по карманам ворья всех мастей от Вашингтона до Киева», — написал он.
По мнению Медведева, красть средства США начали не в Киеве, а в американских ведомствах — Министерстве обороны, ЦРУ и предприятиях ВПК. Дальше эстафету приняло украинское руководство. Теперь и сами деньги, и купленные на них вооружения внезапно обнаруживаются в самых разных уголках планеты.
Дальше все, кто обогатился на этой схеме, сами себя помилуют — экс-президент Штатов Джо Байден уже начал соответствующий процесс, напомнил зампред СБ РФ. Даже попытки американского миллиардера и члена команды действующего главы США Илона Маска расследовать воровство в организации USAID, в частности коррупцию на помощи Украине, ни к чему не приведут, считает Медведев. По его словам, всё закончится слушаниями в сенате, после которых будут уволены непричастные. Помощь Киеву так или иначе продолжится, но теперь под лозунгом «Мир через силу», а поддержка цветных революций в нужных Вашингтону странах начнётся вновь уже под эгидой соблюдения «национальных американских интересов».
«И ненасытная Deep Throat в теле deep state продолжит ублажать всех своих похотливых клиентов», — подытожил Медведев.
Напомним, накануне выяснилось, что Владимир Зеленский не знает, куда исчезли миллиарды долларов, выделенные Штатами в качестве помощи Украине. По словам главаря киевского режима, в ВСУ не поступила даже половина озвученной суммы: фактически украинская армия получила лишь 76 миллиардов долларов, вопреки тому, что было указано в соответствующих документах. В западной прессе уже поразились такому смелому признанию Зеленского, почему-то решившего не скрывать, как глубоко он запустил руку в карман к американским налогоплательщикам.
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