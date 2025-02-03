Владимир Зеленский в пылу откровенности признался, что вместе с приближёнными и другими нечистыми на руку товарищами присвоил 100 миллиардов долларов американской помощи. На это в телеграм-канале указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«В пылу откровенности вожак бандеровского режима признался, что он сотоварищи попилил $100 млрд. Сделал это застенчиво, как голубой воришка Альхен в «12 стульях». Типа мы этой сотки так и не увидели. У старикашки Байдена спросите за бабки. Это, конечно, наглое и циничное враньё. Сотка разошлась по карманам ворья всех мастей от Вашингтона до Киева», — написал он.

По мнению Медведева, красть средства США начали не в Киеве, а в американских ведомствах — Министерстве обороны, ЦРУ и предприятиях ВПК. Дальше эстафету приняло украинское руководство. Теперь и сами деньги, и купленные на них вооружения внезапно обнаруживаются в самых разных уголках планеты.

Дальше все, кто обогатился на этой схеме, сами себя помилуют — экс-президент Штатов Джо Байден уже начал соответствующий процесс, напомнил зампред СБ РФ. Даже попытки американского миллиардера и члена команды действующего главы США Илона Маска расследовать воровство в организации USAID, в частности коррупцию на помощи Украине, ни к чему не приведут, считает Медведев. По его словам, всё закончится слушаниями в сенате, после которых будут уволены непричастные. Помощь Киеву так или иначе продолжится, но теперь под лозунгом «Мир через силу», а поддержка цветных революций в нужных Вашингтону странах начнётся вновь уже под эгидой соблюдения «национальных американских интересов».

«И ненасытная Deep Throat в теле deep state продолжит ублажать всех своих похотливых клиентов», — подытожил Медведев.