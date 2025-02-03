«Поразительно»: На Западе шокированы откровениями Зеленского о «потере» $100 миллиардов
Журналист Боуз: Зеленский признался, что Украина обкрадывает американский народ
Владимир Зеленский признал кражу денег откровением о том, что «потерял» более 100 миллиардов долларов американской помощи, которые были отправлены Украине. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
«Диктатор Зеленский фактически признаёт, что Украина обкрадывает налогоплательщиков США. Поразительно», — написал представитель СМИ, заявив, что высказывания Зеленского в сторону Штатов поразительны.
Ранее Life.ru рассказал, что глава киевского режима потерял 200 миллиардов долларов, которые были выделены Незалежной от США. Зеленский заявил, что ему неизвестна судьба этих денег. Он объяснил, что ВСУ не получили даже половины обещанной помощи. По его утверждению, сумма, которая поступила, совсем отличается от той, что прописана в документах, и составляет $76 млрд.
Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis