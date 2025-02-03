Владимир Зеленский признал кражу денег откровением о том, что «потерял» более 100 миллиардов долларов американской помощи, которые были отправлены Украине. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

Ранее Life.ru рассказал, что глава киевского режима потерял 200 миллиардов долларов, которые были выделены Незалежной от США. Зеленский заявил, что ему неизвестна судьба этих денег. Он объяснил, что ВСУ не получили даже половины обещанной помощи. По его утверждению, сумма, которая поступила, совсем отличается от той, что прописана в документах, и составляет $76 млрд.