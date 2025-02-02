Армия ВСУ, которая состоит из 800 тысяч военнослужащих, может стать значительным «бонусом» для НАТО. Об этом в интервью агентству Associated Press заявил Владимир Зеленский, отметив, что это особенно актуально в свете рассуждений президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Европы.

«Зеленский сказал, что армия Украины, численность которой составляет 800 тысяч человек, станет бонусом для Альянса, особенно если Трамп попытается вернуть домой американские войска, которые дислоцируются за границей», — говорится в материале.

Глава киевского режима также отметил, что членство в Альянсе представляет для него «самую дешёвую гарантию безопасности». Это станет ясным сигналом для России: не она будет определять, кто может вступить в НАТО, а решения будут принимать США.