Хотел поддержки членства в НАТО: Зеленский сорвал встречу с Фицо по вопросу транзита газа
Фицо раскрыл, как Зеленский сорвал их переговоры о транзите газа
Владимир Зеленский прислал уже готовый протокол ещё не состоявшейся встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, где были обозначены гарантии членства Украины в НАТО. Об этом рассказал сам словацкий премьер.
«Я был готов встретиться в Давосе. А что он сделал? Зеленский отправил мне протокол встречи, а я должен был его подписать. Встреча ещё не состоялась, а для встречи был готов протокол», — написал Фицо в соцсетях.
При этом в протоколе, по его словам, было написано, что Братислава будет делать для Киева, в том числе упоминалось о поддержке членства в НАТО. При этом вопрос транзита газа, который хотел обсудить Фицо, в документе затронут не был.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа продлит санкции против России, если Киев возобновит транзит российского газа. На Украине же выступают за поставки азербайджанского голубого топлива вместо российского.
Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Robert Fico