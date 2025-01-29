Хотел поддержки членства в НАТО: Зеленский сорвал встречу с Фицо по вопросу транзита газа

Владимир Зеленский прислал уже готовый протокол ещё не состоявшейся встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, где были обозначены гарантии членства Украины в НАТО. Об этом рассказал сам словацкий премьер.

«Я был готов встретиться в Давосе. А что он сделал? Зеленский отправил мне протокол встречи, а я должен был его подписать. Встреча ещё не состоялась, а для встречи был готов протокол», — написал Фицо в соцсетях.