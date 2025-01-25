Зеленский заявил, что Украина готова к транзиту азербайджанского газа вместо российского
Зеленский обсудил с Алиевым в Давосе возможность транзита азербайджанского газа
Владимир Зеленский и Ильхам Алиев в Давосе. Обложка © Сайт президента Азербайджана
Владимир Зеленский в Давосе обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопрос использования инфраструктуры Украины для транспортировки азербайджанского газа. Об этом главарь киевского режима сообщил на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду.
«Насчёт газа — мы говорили с Ильхамом Алиевым в Швейцарии, у него большая добыча газа. И у него большая возможность для экспорта газа. Мы могли бы использовать нашу инфраструктуру, если Европе нужен газ. Но не российский газ», — подчеркнул Зеленский.
По словам бывшего комика, Украина способна быстро наладить транзит газа из Азербайджана. Кроме того, Незалежная с удовольствием поможет азербайджанцам заработать деньги — это касается и граждан Словакии, отметил он. По словам Зеленского, главное — подписать контракт и быстро наладить поставки голубого топлива.
Напомним, что 22 января Ильхам Алиев и Владимир Зеленский провели встречу в Давосе по инициативе Киева. В ходе беседы стороны обсудили связи между Азербайджаном и Украиной в политической, экономической областях, а также сотрудничество в энергетической сфере.