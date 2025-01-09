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Регион
9 января, 18:25

Поставки газа из Азербайджана в Болгарию остановили из-за технических проблем

Компания «Булгаргаз» объявила о временном прекращении подачи природного газа из Азербайджана. Эта информация появилась на их официальном веб-сайте.

«С 7 января один из поставщиков «Булгаргаз» приостановил подачу газа по техническим причинам. Ожидается, что поставки из Азербайджана возобновятся к 11 января», — указано в сообщении.

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Сообщается, что уведомление об остановке поставок газа по контракту с Азербайджаном поступило 6 января. Компания быстро организовала дополнительные поставки из других источников, таких как Турция.

«Эти случаи снова подчёркивают важность диверсификации источников и маршрутов. Это необходимо не только для получения выгодных условий и цен, но и для устойчивости поставок в случае технических неполадок», — отмечает «Булгаргаз».

Кстати, с 1 января Азербайджан ужесточил условия пребывания для россиян. Теперь там можно находиться без визы только 90 дней вместо прежних 180 дней в течение года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arprince

Лия Мурадьян
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